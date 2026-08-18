Le premier but de Loïs Openda avec l'OL
Le premier d’une longue série ? Opposés aux Turcs de Fenerbahçe pour le barrage de qualification de Ligue des champions, les Lyonnais sont sortis vainqueurs de la première période grâce au premier but de Loïs Openda sous ses nouvelles couleurs.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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