Le premier but de l'histoire de Viking en Ligue des champions
À jamais le premier. Opposé à Stuttgart pour le premier match de leur histoire en phase principale de la Ligue des champions, Viking a mis 22 minutes à inscrire son premier but dans la compétition grâce à son capitaine et milieu de terrain Zlatko Tripić.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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