 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le premier but de l'histoire de Viking en Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 19:54
Ajouter Boursorama à vos sources

Le premier but de l'histoire de Viking en Ligue des champions

Le premier but de l'histoire de Viking en Ligue des champions

À jamais le premier. Opposé à Stuttgart pour le premier match de leur histoire en phase principale de la Ligue des champions, Viking a mis 22 minutes à inscrire son premier but dans la compétition grâce à son capitaine et milieu de terrain Zlatko Tripić.

Embed t.co…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La joueuse du Kazakhstan et future N.1 mondiale Elena Rybakina salue la foule de l'US Open après sa victoire en quart de finale contre la Chinoise Zheng Qinwen le 9 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    US Open: Elena Rybakina passe en demies et s'assure la première place mondiale
    information fournie par AFP 09.09.2026 21:09 

    La Kazakhstanaise Elena Rybakina (2e) s'est assurée mercredi d'accéder à la première place mondiale, en éliminant la Chinoise Zheng Qinwen (121e) en quart de finale de l'US Open, 3-6, 6-1, 6-4. Grâce à ce succès, elle va détrôner automatiquement la Bélarusse Aryna ... Lire la suite

  • Le Barça étrille Feyenoord
    Le Barça étrille Feyenoord
    information fournie par So Foot 09.09.2026 20:52 

    FC Barcelone 5-1 Feyenoord Buts : Raphinha (2 e , 57 e ), Adeyemi (22 e ), Lamine Yamal (77 e ), Jesus (85 e ) pour les Blaugrana // Steijn (82 e ) pour le club van het volk Score habituel. Pour le premier match européen du Barça dans son nouvel écrin, les protégés ... Lire la suite

  • La composition du PSG est tombée avec des surprises
    La composition du PSG est tombée avec des surprises
    information fournie par So Foot 09.09.2026 20:22 

    Luis Enrique a tranché. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions après son deuxième sacre en mai dernier, le PSG va affronter le Slovan Bratislava au Parc des Princes à 21h. Pour ce premier match de C1 de la saison, Luis Enrique a réservé quelques surprises ... Lire la suite

  • Rodri se serait excusé après ses moqueries sur le niveau de Valence
    Rodri se serait excusé après ses moqueries sur le niveau de Valence
    information fournie par So Foot 09.09.2026 19:34 

    Faute avouée à moitié pardonnée. Selon l’émission El Partit de la una d’À Punt centrée sur l’actualité de Valence, Rodri aurait présenté ses excuses au capitaine du club Ché , José Gayà après ses moqueries sur le niveau du club lors de la 4 e journée de Liga. Des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank