Le pouvoir enlisé, les Républicains en embuscade

Ils rêvent de redorer leur blason terni par les défaites, par bientôt trois ans d'opposition brinquebalante qui les ont éclipsés des débats, des esprits. Et finalement des urnes. Mais en ce début 2020, Les Républicains ont envie d'y croire : ce serait le moment où jamais pour eux de remettre un pied dans la porte, de faire entendre leur voix. Sauf à disparaître pour de bon ?Alors que le gouvernement peine à se dépêtrer d'une réforme des retraites jugée nécessaire, mais devenue illisible, la droite veut marquer les esprits. « Ils sont confus, nous devons être clairs. Ça peut être notre moment », avance le patron des députés LR, Damien Abad. « La force d'attraction du président de la République perd à mi-mandat, c'est une loi de gravité. On peut redevenir plus audible à partir de maintenant », abonde son collègue d'Eure-et-Loir Olivier Marleix.Trois grands chantiers thématiques lancés par le partiLe parti dirigé par Christian Jacob et les parlementaires LR présentent ce mercredi leurs propositions pour une réforme des retraites plus « juste » socialement, en insistant sur la prise en compte de la pénibilité au travail. Une façon, espèrent-ils, de marquer leur différence avec la réforme Macron. C'est aussi ce mois-ci que les députés des Républicains inaugurent leur « pôle idées », une nouvelle structure censée abreuver la droite en vue de préparer l'alternance en 2022.De son côté, le parti va lancer successivement trois grands chantiers thématiques sur le semestre à venir -- d'abord sur le handicap, sur la question de l'autorité, puis sur les salaires -- et tiendra un « grand congrès des idées » cet été. L'ex-président par intérim Jean Leonetti travaille, lui, au lancement d'une fondation indépendante, qui servirait de laboratoire d'idées à LR. Objectif : formuler des propositions fortes qui leur permettraient d'exister, alors qu'ils ont jusque-là été étouffés par ...