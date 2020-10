Le Portugal se balade en Suède, la Belgique tient son rang et l'Angleterre déraille

Dans son mano à mano avec l'équipe de France, le Portugal n'a pas tremblé pour vaincre la Suède (3-0). Dans le même temps, l'Angleterre, elle, a laissé la première place du groupe à la Belgique - victorieuse en Islande (1-2) - après sa défaite face au Danemark (0-1).

Ligue A

Groupe 2

Angleterre 0-1 Danermark

Islande 1-2 Belgique

Se faire hara kiri selon l'Angleterre. Première étape : manquer un face-à-face comme Harry Kane (30). Deuxième étape : prendre un second carton jaune synonyme d'expulsion après une faute inutile dans le camp adverse suite à un contrôle manqué comme Harry Maguire (32). Troisième étape : offrir un penalty à l'adversaire en se faisant aider par l'arbitre comme Kyle Walker (35). Quatrième étape : laisser Christian Eriksen transformer son penalty (0-1, 35). Et normalement en faisant ça, vous perdrez la rencontre sur votre terrain de Wembley à Londres. Et gâcherez par la même occasion un joli succès face à la Belgique (2-1) en passant de la première à la troisième place de votre groupe.Qui dit Lukaku avec le maillot de la Belgique dit ballon au fond des filets. Et cela n'a