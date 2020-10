Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Portugal et la Belgique s'imposent, les Pays-Bas et l'Italie se neutralisent. Reuters • 14/10/2020 à 23:04









Le Portugal et la Belgique s'imposent, les Pays-Bas et l'Italie se neutralisent. par Samuel Messberg (iDalgo) Ce mercredi soir se jouait la 4ème journée de la Ligue des Nations et de belles équipes étaient sur le pont. Le Portugal par exemple s'est imposé sans Cristiano Ronaldo sur le score de 3-0 grâce à des buts de Bernardo Silva (21') et Diogo Jota (44', 72'). Cette victoire leur permet de garder la tête du classement du groupe devant la France et la Croatie. De son côté la Belgique a profité de la défaite de l'Angleterre 1-0 pour prendre la tête du groupe en dominant l'Islande 2-1. Lukaku a inscrit les deux buts (9', 38' s.p.). Dans ce qui consistait le choc de cette journée de Ligue des Nations l'Italie et les Pays-Bas se sont séparés sur un match nul 1-1. Pellegrini (16') et Van de Beek (25') sont les buteurs du jour. Les deux équipes sont donc pour l'instant 2ème et 3ème derrière la Pologne vainqueur 3-0 de la Bosnie.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.