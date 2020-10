Le Portugal et l'Espagne se quittent bon ennemis

Dominatrice en première période mais mise en danger dans le deuxième acte, l'Espagne repart du Portugal avec un match nul plutôt bien payé (0-0). Tour à tour, Cristiano Ronaldo et Renato Sanches ont touché la barre transversale d'un Kepa bien assisté par ses montants.

Portugal 0-0 Espagne

Rui Patricio, chef de chantier

L'Espagne neutralise l'Allemagne

Douze minutes. Voilà le temps passé par Sergio Ramos sur la pelouse du stade José Alvalade de Lisbonne. Une ville que le défenseur du Real Madrid connaît très bien pour avoir réalisé un coup de tête salvateur en finale de la C1 en 2014, mais un temps dont ne peut pas profiter le barbu pour donner la victoire finale à son équipe, malgré une occasion vendangée en fin de match. L'Espagne n'a pas marqué de but, mais elle peut s'estimer heureuse de garder sa cage inviolée, comme en témoigne l'ultime occasion de João Félix, incapable de redresser le ballon face au but laissé vide. Résultat ? Match nul, vierge mais pas soporifique.D'entrée de jeu,prouve qu'elle n'est pas là pour plaisanter : Dani Olmo trouve Gerard Moreno plein centre, l'attaquant espagnol remporte son duel devant Ruben Semedo mais bute sur Rui Patricio sorti à sa rencontre (2). Les hommes de Luis Enrique sont les plus dominateurs, à l'image du centre de Sergio Canales repoussé tant bien que mal par la défense lusitanienne (7). Souveraine, l'Espagne garde la main avec les tentatives consécutives de Rodrigo (17) , Gerard (19) et Olmo (25), mais Rui Patricio contrecarre à chaque fois les plans hispaniques.En mode diesel devant un public éparpillé dans les tribunes lisboètes, le Portugal apporte enfin du danger dans la surface adverse, mais Renato Sanches manque complètement son tir à distance (26). C'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com