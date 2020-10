Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Portugal et l'Espagne ennuyeux, l'Italie déroule, les Pays-Bas chutent Reuters • 07/10/2020 à 23:37









Le Portugal et l'Espagne ennuyeux, l'Italie déroule, les Pays-Bas chutent par Samuel Messberg (iDalgo) Le Portugal et l'Espagne se sont séparés sur un ennuyeux match nul 0-0 en match amical ce mercredi soir. En attendant l'équipe de France dimanche soir, les Portugais n'ont pas brillé mais n'ont pas perdu. Les Espagnols eu recevront la Suisse samedi. De son côté l'Italie s'est éclaté face à la Moldavie. Score finale 6-0. A noter le doublé du Pharaon El Shaarawy. Prochain match pour les Italiens en Pologne ce dimanche en Ligue des Nations. Les Néerlandais qui restaient sur 7 matchs sans défaite, ce sont inclinés face au Mexique 1-0 grace à un penalty de Jimenez. Les titularisations de Van Djik et Depay n'auront pas suffi. Prochain match de Ligue des Nations en Bosnie pour les Oranjes. Les autres résultats : Allemagne 3-3 Turquie, Pologne 5-1 Finlande, Autriche 2-1 Grèce, Suisse 1-2 Croatie.

