Le Portugal dompte l'Uruguay et se qualifie pour les huitièmes

Poussif en première période, le Portugal a finalement su trouver une faille après l'entracte grâce à Bruno Fernandes et a définitivement planté l'Uruguay dans les arrêts de jeu (2-0). Bruno Fernandes a inscrit un doublé et n'est pas passé loin du triplé : voilà surtout la Seleção en huitièmes de finale.

Portugal 2-0 Uruguay

Bruno, ce héros

Qui d'autre que lui ? Après Lionel Messi et Neymar, qui d'autre que Cristiano Ronaldo pour venir cavaler dans cette ville nouvelle qu'est Lusail, point qui bat la démesure et abrite ce qui se veut être une réplique de la place Vendrôme ou encore un fake Rimini ? Les milliers de supporters portugais présents lundi soir ne remettront peut-être jamais les pieds dans le coin, mais l'histoire retiendra que la gloire de leur idole a été chantée à la sortie d'une nouvelle bouche de métro à coups deassourdissants, mais aussi qu'ils sont venus jusqu'au Qatar pour le voir de nouveau allumer un mur sur coup franc. Autre chose ? Oui : le Portugal jouait un match potentiellement décisif, lundi soir, face à un Uruguay accroché par la Corée du Sud lors de la première journée et qui voulait se refaire la cerise à l'heure de retrouver une proie capturée au cours des huitièmes de finale du dernier Mondial. Mais au fond, qui d'autre que lui ? Qui d'autre que le 0-0 attendu ? C'est ce qu'on a longtemps cru, mais Cristiano Ronaldo sait évidemment faire autre chose que cogner dans des murs. Il a cette fois réussi à faire croire qu'il avait dévié un centre de Bruno Fernandes dans le but de Sergio Rochet et cela a suffi à soulager un Fernando Santos désormais en possession d'un billet pour les huitièmes de finale.Désireux de remettre un coup de fouet à sa, son homologue, Diego Alonso, avait pourtant décidé de la bousculer en même temps qu'il avait secoué son plan de départ : exit le 4-3-3, place à un 3-5-2 où Edinson Cavani a été préféré à Luis Suárez et où Rodrigo Bentancur a rapidement eu un rôle clé. Le milieu de Tottenham a en effet été le chien en chef d'une meute venue chatouiller les mollets portugais et a d'ailleurs… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com