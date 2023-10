information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 23:14

Le Portugal décroche sa place pour l’Euro

Portugal 3-2 Slovaquie

Buts : Ramos (18 e ) et Cristiano Ronaldo (29 e , SP et 72 e ) pour la Seleção // Hancko (69 e ) et Lobotka (80 e ) pour les Slovaques

Sous la pluie de Porto et dans un Estadio do Dragão plein, le Portugal a poussivement écarté la Slovaquie (3-2) pour terminer en tête du groupe J et décrocher son billet pour l’Euro 2024, à trois journées de la fin.…

AB pour SOFOOT.com