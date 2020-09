Le Portugal coule la Croatie

Dominateur du début à la fin, le Portugal a largement dominé une toute petite Croatie pour cette première journée de la Ligue des Nations. Les Lusitaniens, qui s'en sont remis à João Cancelo, Diogo Jota, João Félix et André Silva pour battre un Dominik Livakovi? longtemps impérial, sont parés pour garder leur titre.

Portugal 4-1 Croatie

C'est le moment de Trincão

Le virus Liva-Covid

Non, l'équipe de France n'était pas seule à jouer samedi soir. Pendant que les Bleus s'imposaient difficilement en Suède, les deux autres sélections du groupe 3 de la Ligue des Nations se faisaient face à l'Estádio do Dragão de Porto. Et quelle affiche sur le papier, entre d'un côté le Portugal, champion d'Europe en titre et vainqueur de la compétition la saison passée, et de l'autre la Croatie, finaliste du dernier Mondial en Russie. Sauf que d'affiche, il n'y a pas eu. La faute à des Croates complètement dépassés physiquement, techniquement et tactiquement par un adversaire ô combien impressionnant. Dominik Livakovi? a pourtant longtemps retardé l'échéance, mais a fini par craquer devant João Cancelo, Diogo Jota, João Félix et André Silva (4-1). Les Portugais affichent leurs ambitions.À Porto, les deux formations débarquent chacune sur le pré avec des absents de marque. Pêle-mêle, Cristiano Ronaldo, Luka Modri? ou encore Ivan Rakiti? ne figurent pas sur la feuille de match. Les deux milieux croates sont en effet laissés au repos pour ce rassemblement, ce qui profite notamment à Mario Pašali?, tandis que le quintuple Ballon d'or se remet d'une infection à l'orteil. La première alerte est pour Anthony Lopes, titulaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com