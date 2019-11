Le Portugal cartonne la Lituanie, l'Angleterre et la Tchéquie verront l'Euro

Large vainqueur de la Lituanie (6-0), le Portugal n'est plus qu'à une victoire d'une qualification à l'Euro 2020. Une compétition qui se jouera avec l'Angleterre, qui s'est amusée avec le Monténégro (7-0), et la Tchéquie qui a retourné le Kosovo (2-1).

Portugal 6-0 Lituanie

Serbie 3-2 Luxembourg

14. Comme le nombre de buts qu'il manquait à Cristiano Ronaldo avant la rencontre pour égaler l'Iranien Ali Daei et ses 109 pions en tête du classement des buteurs en sélection. 11. Comme le nombre de buts qu'il manque à présent à CR7 après son triplé contre la Lituanie. Un premier pion sur un penalty obtenu par ses soins après une faute de Saúlius Mikoliunas (1-0, 5). Un second sur une merveille de frappe enroulée depuis les 20 mètres (2-0, 21) qui rappelle le but inscrit par Edinson Cavani en huitièmes de finale de Coupe du monde 2018 face... au Portugal. Et un dernier après une énième passe de Bernardo Silva (6-0, 64). La frappe contrée de Pizzi (3-0, 51), le premier but international de Gonçalo Paciência (4-0, 55) et le bel enchaînement de Bernardo Silva (5-0, 62) ne sont à côté qu'anecdotiques. Le Luxembourg est prévenu, Cristiano Ronaldo ne veut pas rater l'Euro 2020. Et il espère bien doubler Ali Daei avant le début de la compétition.