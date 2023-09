information fournie par So Foot • 08/09/2023 à 23:08

Le Portugal assure le minimum en Slovaquie

Slovaquie 0-1 Portugal

But : Bruno Fernandes (43 e ) pour la Seleção

Au Tehelné pole de Bratislava ce vendredi soir, le Portugal a assuré l’essentiel face à la Slovaquie (0-1), et confirme plus que jamais son invincibilité dans le groupe J et sa future qualification à l’Euro.…

AB pour SOFOOT.com