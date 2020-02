Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Portel explose Gravelines-Dunkerque dans le derby Reuters • 10/02/2020 à 23:21









Le Portel explose Gravelines-Dunkerque dans le derby par Hugo Chalmin (iDalgo) En ouverture de la 23ème journée de Jeep Elite, Le Portel n'a fait qu'une bouchée de Gravelines-Dunkerque lundi soir. Presque condamné à la relégation, l'ESSM s'est consolé en remportant ce derby de la Côte sur le score de 80 à 61. Une défaite qui pourrait coûter cher au BCM dans sa lutte pour le maintien. 17ème du classement avant la rencontre, Gravelines-Dunkerque n'a pas existé dans cette rencontre. Il est mené 23 à 12 au terme du premier quart-temps. Malgré un retour juste avant la pause, les hommes d'Éric Bartecheky craquent dans le quatrième quart-temps en subissant un 20-7. Avec ce revers, ils pointent désormais à l'avant-dernière place, juste derrière Boulazac et Roanne. Deux formations qui s'affrontent mardi soir. À noter également que Le Portel signe sa première victoire depuis le 22 novembre 2019.

