information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 20:53

Le portefeuille d’Amélie Oudéa-Castéra désormais réduit au ministère des Sports

Encore un coup des supporters de Liverpool !

Amélie Oudéa-Castéra n’est plus ministre de l’Education nationale. Renforcée dans le gouvernement nommé par Gabriel Attal en janvier, l’ancienne joueuse de tennis a accumulé les fautes directes, plombée par ses propos sur l’école publique. Après à peine un mois en poste, elle cède ainsi sa casquette à Nicole Belloubet, ancienne Garde des Sceaux. Si elle dit adieu à son « super ministère », Oudéa-Castéra conserve en revanche ses fonctions en tant que ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, qu’elle occupe depuis mai 2022. Elle pourra donc se concentrer sur la préparation du grand rendez-vous estival.…

QB pour SOFOOT.com