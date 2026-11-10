Le porte-parole du gouvernement juge "scandaleux" de critiquer la commémoration du 11 novembre à l'école

Mathieu Lefèvre à Paris le 15 juillet 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Dans quel pays vivons-nous si on est incapable de célébrer notre mémoire collective?" : le nouveau porte-parole par intérim du gouvernement, Mathieu Lefèvre, a défendu mardi la commémoration à l'école de l'Armistice du 11 novembre 1918, à l'origine d'une polémique dans le monde enseignant.

Une circulaire parue début juillet instaure une cérémonie annuelle "d'hommage à tous les +Morts pour la France+" pour les élèves du CM1 à la terminale autour du 11 novembre, à laquelle des élus ou des militaires pourraient participer.

Des syndicats ont dénoncé une "militarisation" de l'école et un risque d'instrumentalisation politique à quelques mois de l'élection présidentielle.

"Non mais c'est scandaleux", a réagi mardi sur LCI le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre, qui remplace temporairement au porte-parolat Maud Bregeon, partie en congé maternité.

"Le 11 novembre c'est la commémoration des morts pour la France, de gens qui ont donné leur vie pour notre liberté", a-t-il dit.

Le porte-parole a souligné que cette journée honorait aussi les étudiants qui s'étaient "amassés place de l'Étoile pour lutter contre le nazisme dans un geste héroïque absolument extraordinaire" le 11 novembre 1940.

"Dans quel pays vivons-nous si on est incapable de célébrer notre mémoire collective, qui est une grande mémoire?", a poursuivi Mathieu Lefèvre. "Il faut évidemment commémorer le 11 novembre."

Cette commémoration doit se dérouler dans l'enceinte des établissements et s'appuyer sur des textes, des chants ou des travaux préparés en cours, avant un temps de recueillement, selon le guide mis en ligne par le ministère.

Le fait que des militaires ou élus puissent participer à la cérémonie constitue un des points de tension.

Premier syndicat des collèges et lycées, le Snes-FSU disait y voir une tentative d'"embrigadement" des jeunes et un "dispositif promouvant la guerre".

La CGT Educ'action a rappelé que des jeunes participent déjà "librement" aux cérémonies (du 11 novembre) de leur commune.

"Dans les faits, des élus du centre à l'extrême droite cherchent déjà à s'inviter dans ces cérémonies à des fins d'affichage politique" à l'approche de la présidentielle, estimait de son côté le syndicat Sud Éducation, craignant "un risque d'instrumentalisation".