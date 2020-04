Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le porte-avions CDG anticipe son retour, soupçons de cas de COVID19 Reuters • 08/04/2020 à 09:56









LE PORTE-AVIONS CDG ANTICIPE SON RETOUR, SOUPÇONS DE CAS DE COVID19 PARIS (Reuters) - Le porte-avions français Charles de Gaulle va rentrer en France plus rapidement que prévu en raison de la présence à son bord d'une quarantaine de marins présentant des symptômes compatibles avec ceux du coronavirus, a annoncé mercredi le ministère français des Armées. "A bord du porte-avions Charles de Gaulle actuellement déployé en Atlantique dans le cadre de la mission Foch, une quarantaine de marins est aujourd'hui sous observation médicale renforcée", indique le ministère dans un communique. "Ils présentent des symptômes compatibles avec une possible infection par le Covid-19. Ces premiers symptômes sont apparus récemment." "Après une mission débutée le 21 janvier 2020 marquée par son engagement au sein de l'opération Chammal, le porte-avions était dans sa phase de retour vers la Méditerranée. Il a été décidé d'anticiper son retour à Toulon, initialement prévu le 23 avril", ajoute-t-il. "Les marins présentant des symptômes sont actuellement pris en charge et font l'objet d'un suivi médical renforcé. Ils ont été placés en confinement isolé, par mesure de précaution vis-à-vis du reste de l'équipage", précise le ministère. "Aucune aggravation n'a été constatée chez ces patients. Tout est actuellement mis en œuvre afin d'assurer la sécurité des membres de l'équipage." (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.