Le pont de Normandie a 25 ans : «C'est notre tour Eiffel»

Le 20 janvier 1995, après six ans de travaux, le Premier ministre Edouard Balladur, qui vient tout juste de se déclarer candidat à l'élection présidentielle, inaugure le pont de Normandie, qui est alors le plus grand ouvrage à haubans du monde. La France entière a les yeux tournés vers ce prodige technique qui enjambe la Seine pour relier Honfleur (Calvados) au Havre (Seine-Maritime) et qui, 20 ans avant l'administration, réunit les deux Normandie !Et ses caractéristiques pulvérisent alors tous les records. L'ouvrage de 200 000 tonnes s'étire sur plus de 2,1 km. Il porte surtout ces 184 haubans, qui dessinent comme une voilure d'acier immédiatement reconnaissable et permettent de résister à des vents soufflant jusqu'à 300 km/h ! « Vraiment, c'était un symbole et une réalisation hors-norme. D'ailleurs, dès le lendemain et pendant au moins les trois ans qui ont suivi, des foules de curieux venus de toute l'Europe se sont succédé ici sans relâche. Il y avait des cars de touristes tous les jours juste pour voir le pont de près. C'était absolument dingue ! », s'émerveille encore Michel Beauchef, le patron du restaurant « L'Armada » qui jouxte le pont depuis sa création.Quelque 22 000 véhicules par jourLes années ont passé et tandis que la curiosité s'estompait, le pont s'est peu à peu intégré au paysage. « Je l'emprunte tous les jours. Pour moi, c'est comme la tour Eiffel ou Notre-Dame pour un Parisien. Un compagnon du quotidien... D'ailleurs, quand on me demande où j'habite, c'est systématiquement le pont que je donne comme repère », explique Pierre-François, 52 ans.Il faut dire que la pertinence de l'ouvrage ne s'est jamais démentie. « La fréquentation n'a cessé de progresser passant de 5 000 véhicules par jour au début à... 22 000 aujourd'hui ! », détaille Eric Lehéricy, directeur général de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire. Il permet ...