LE POINT sur les élections législatives du 29/11 en Espagne

Les électeurs espagnols se rendent aux urnes dimanche pour renouveler la quasi-totalité des membres des Cortes Generales, le Parlement du pays, après la décision prise début octobre par le président du gouvernement Pedro Sanchez, en poste depuis huit ans, de convoquer des élections anticipées.

En bousculant le calendrier, le dirigeant socialiste a fait le pari que les mesures de son gouvernement contre la cherté de l'immobilier - rejetées par le parlement dominé par la droite - allaient lui attirer les faveurs de la population, pour qui la crise du logement est l'une des préoccupations centrales.

Cependant, l'écrasante majorité des sondages - la loi interdit leur publication depuis mardi - prédit que le parti de droite Parti populaire (PP) va devenir la première formation au Congrès des députés - qui compte 350 sièges - devant le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sanchez.

Le PP aura toutefois besoin de l'apport des voix du parti d'extrême droite Vox pour former une majorité. Les deux partis gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions espagnoles.

L'Espagne est à ce stade un des derniers pays de l'Union européenne dirigé par un gouvernement de gauche, avec le Danemark et la Lituanie.

Le totalité des 350 sièges du Congrès des députés est remis en jeu dimanche et 208 des 266 sièges du Sénat.

Voici les derniers éléments relatifs au scrutin :

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(Rédaction de Paris)