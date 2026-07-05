Le point sur les cartons : quels sont les Bleus qui risquent une suspension ?

Le point sur les cartons : quels sont les Bleus qui risquent une suspension ?

La France a gagné la bagarre. Face à une équipe du Paraguay solide défensivement mais particulièrement rugueuse, les Bleus ont su garder leur sang-froid pour s’imposer (0-1). Si les Paraguayens ont échappé par on ne sait quel miracle à tout carton jaune, ce n’est pas le cas de la bande de Didier Deschamps, qui a vu trois joueurs être avertis : Bradley Barcola, Manu Koné et Michael Olise .

Pour cette Coupe du monde, la FIFA a mis en place un nouveau système qui remet les cartons jaunes à zéro à deux reprises au cours du tournoi : après la phase de groupes, et après les quarts de finale. Ce qui signifie qu’un joueur qui écoperait d’un second carton jaune contre le Maroc jeudi prochain serait suspendu pour une éventuelle demi-finale. Puisqu’aucun joueur n’a reçu de carton jaune en seizièmes de finale contre la Suède, les trois joueurs qui risquent une suspension sont ceux qui ont été avertis contre le Paraguay : Barcola, Koné et Olise.…

FL pour SOFOOT.com