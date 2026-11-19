information fournie par Reuters • 19/11/2026 à 09:20

LE POINT sur le sommet de l'Apec et les rencontres diplomatiques attendues à Shenzhen

Les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump doivent se rencontrer jeudi en marge d'un sommet des dirigeants de l'Apec, forum de la Coopération économique Asie-Pacifique, à Shenzhen, dans le sud de la Chine, avec l'objectif de prolonger la fragile trêve commerciale conclue entre les deux puissances.

Une réunion tripartite "historique" entre les deux dirigeants et le président russe Vladimir Poutine est également attendue.

Voici les principaux développements et éléments à savoir :

- Trump estime que sa rencontre prévue avec Xi et Poutine est déjà "une victoire" ID:nL5N47006A

- Au sommet de l'Apec, Xi et Poutine fustigent le "protectionnisme" occidental ID:nL5N46Z08L

- ENCADRE-Cinq éléments sur le sommet de l'Apec avec Xi, Trump et Poutine nL5N46Y0XQ

- Trump affaibli avant son sommet avec Xi et Poutine en marge de l'Apec nL5N46Y1GQ

- ANALYSE-Trump et Poutine rêvent d'un "nouveau Yalta" que Xi Jinping hésite à organiser nL6N46V02X

- Aux yeux de Pékin, la rencontre entre Xi, Poutine et Trump revêt une "importance sans précédent" nL6N46X0MW

- ANALYSE-Les mesures de Trump sur les minerais n'ont pas réussi à affaiblir la Chine nL6N46W03V

- Spéculations sur un possible entretien entre Trump et Kim Jong-un en Chine nL6N46Y0RV

- Trump dit à nouveau qu'il pourrait rencontrer Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie nL5N46X29Q

- CHRONOLOGIE-Comment Trump et Xi ont conclu une trêve sur les droits de douane nL6N46Y0PT

- Carney rencontre Xi en Chine, salue la stabilité accrue des relations Ottawa-Pékin nL5N46Y04F

(Rédaction de Paris)