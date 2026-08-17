 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le point sur le groupe et les absents avant Fenerbahçe-OL
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 12:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le point sur le groupe et les absents avant Fenerbahçe-OL

Le point sur le groupe et les absents avant Fenerbahçe-OL

Presque au complet. À la veille du barrage aller de Ligue des champions face au Fenerbahçe , les joueurs de l’Olympique lyonnais s’entraînent à la maison ce lundi, avant de prendre la direction d’Istanbul.

Seuls Pavel Šulc (25 ans) et Khalis Merah (19 ans) ne sont pas présents à Décines-Charpieu pour l’entraînement . D’après L’Équipe , le premier devrait revenir mercredi pendant que le second restera encore aux soins quelque temps.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les bonnes stats de Lyon contre le Fener
    Les bonnes stats de Lyon contre le Fener
    information fournie par So Foot 18.08.2026 11:15 

    Jamais 5 sans 6 et 7 ? C’est le grand frisson lyonnais de ce mois d’août : l’OL dispute un barrage décisif pour sa qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe. Dès ce soir, les Lyonnais joueront une bonne partie de leur avenir européen à Istanbul lors ... Lire la suite

  • Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM
    Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:46 

    Un nouveau « flop » marseillais qui réussit loin de la cité phocéenne. Le latéral droit bosnien Amar Dedić (24 ans) quitte Benfica pour s’engager avec Newcastle. Les Magpies ont déboursé environ 34,5 millions d’euros pour le joueur, qui a signé un contrat de cinq ... Lire la suite

  • Nice va tenter de relancer un joueur longtemps blessé
    Nice va tenter de relancer un joueur longtemps blessé
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:44 

    Quatre ans après avoir quitté Toulouse pour l’Allemagne, Nathan Ngoumou va retrouver la Ligue 1 . L’ailier camerounais de 26 ans s’est engagé ce lundi pour deux saisons avec l’OGC Nice . Arrivé libre du Borussia Mönchengladbach, où il était encore sous contrat ... Lire la suite

  • Comment Lyon peut se faire 23 millions en deux matchs
    Comment Lyon peut se faire 23 millions en deux matchs
    information fournie par So Foot 18.08.2026 10:13 

    Allez en Ligue des champions c’est bien, assainir les finances du club en même temps, c’est mieux. Ce n’est pas un secret de polichinelle, Lyon est dans le rouge financièrement. Alors accéder à la phase de ligue de C1 serait une très bonne nouvelle pour l’OL . ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank