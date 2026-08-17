Le point sur le groupe et les absents avant Fenerbahçe-OL

Le point sur le groupe et les absents avant Fenerbahçe-OL

Presque au complet. À la veille du barrage aller de Ligue des champions face au Fenerbahçe , les joueurs de l’Olympique lyonnais s’entraînent à la maison ce lundi, avant de prendre la direction d’Istanbul.

Seuls Pavel Šulc (25 ans) et Khalis Merah (19 ans) ne sont pas présents à Décines-Charpieu pour l’entraînement . D’après L’Équipe , le premier devrait revenir mercredi pendant que le second restera encore aux soins quelque temps.…

AC pour SOFOOT.com