Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Un soldat ukrainien porte un bébé pour aider une famille déplacée à franchir une rivière, le 31 mars 2022 près de Kiev ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Les pourparlers ont repris -

Les pourparlers russo-ukrainiens visant à mettre fin au conflit en Ukraine ont repris vendredi, selon le négociateur du Kremlin Vladimir Medinski.

"Nous continuons les négociations par visioconférence. Nos positions sur la Crimée et le Donbass n'ont pas changé", a-t-il indiqué, en référence à deux régions ukrainiennes, l'une que la Russie a annexée en 2014 et l'autre qui est partiellement sous contrôle de séparatistes prorusses.

- Kiev accusé d'avoir frappé en Russie -

Le gouverneur de la région russe de Belgorod a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir mené à l'aube une attaque à l'hélicoptère contre ce qu'il a décrit comme un "dépôt de pétrole" dans cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

"Il est clair qu'on ne peut pas considérer cela comme quelque chose qui va créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations", a estimé le porte-parole de la présidence russe.

- L'évacuation de Marioupol pas encore certaine -

Il n'est pas certain que l'évacuation prévue de civils de la ville assiégée de Marioupol puisse avoir lieu ce vendredi, même si le CICR espère pouvoir commencer comme prévu, a déclaré un de ses porte-paroles à Genève.

Un dépôt pétrolier en feu à Belgorod, en Russie, après des frappes d'hélicoptères ukraninens, le 1er avril 2022 ( Ministère russes des urgences / Handout )

"Il y a beaucoup de parties mouvantes et tous les détails ne sont pas réglés pour être sûr que cela se passe en toute sécurité", a ajouté Ewan Watson, le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge.

La distance entre Zaporojie, où s'est prépositionnée l'équipe du CICR, et Marioupol, est de presque 226 kilomètres et nécessitait plus de trois heures de route dans des conditions normales avant la guerre.

- Les Russes prévoient des attaques dans l'Est selon Zelensky -

Carte de la situation en Ukraine au 1er avril à 8h GMT ( AFP / )

Le président ukrainien a assuré que l'armée russe se repositionnait dans l'est du pays en prévision "d'attaques puissantes", notamment dans le Donbass et à Marioupol.

"Nous savons qu'ils s'éloignent des régions où nous les battons pour se concentrer sur d'autres qui sont très importantes... où cela peut être difficile pour nous", a déclaré Volodymyr Zelensky.

- Europol se déploie aux frontières ukrainiennes -

Des réfugiés ukrainiens montent dans un train à destination de Varsovie, le 31 mars 2022 à la gare de Przemysl, en Pologne ( AFP / Angelos Tzortzinis )

L'agence européenne de police Europol a indiqué vendredi avoir déployé des équipes à la frontière avec l'Ukraine dans les pays voisins pour lutter contre le passage de criminels et de "terroristes" qui tentent d'entrer dans l'UE avec le flux de réfugiés.

A la demande de ces pays, Europol dispose désormais d'agents en Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Moldavie, et prochainement en Hongrie.

- Possibles "crimes de guerre" envers des prisonniers russes -

L'ONG Human Rights Watch a appelé les autorités ukrainiennes à enquêter sur de potentiels "crimes de guerre" envers les prisonniers russes, après la diffusion d'images semblant montrer des soldats ukrainiens leur tirant dans les jambes.

Des soldats ukrainiens contrôlent l'identité d'un passant après un bombardement sur la ville de Kharkiv, le 31 mars 2022 ( AFP / FADEL SENNA )

Sur une vidéo diffusée le 27 mars, on peut voir trois hommes en treillis, les mains attachées dans le dos, jetés à terre depuis un fourgon par d'autres hommes armés, qui leur tirent dans les jambes.

- L'inflation en zone euro à un niveau record -

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mars, à 7,5% sur un an, a annoncé vendredi Eurostat, alors que la guerre en Ukraine a encore accéléré la flambée des prix de l'énergie.

Graphique montrant l'évolution de l'inflation dans la zone euro depuis le début des estimations de cet indicateur par Eurostat, en 1997 ( AFP / )

En février, l'inflation avait atteint 5,9% pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, ce qui représentait déjà le niveau le plus élevé enregistré par l'office européen des statistiques depuis le début de cet indicateur, en janvier 1997.

L'inflation a atteint chaque mois un nouveau sommet historique depuis novembre.

- Reprise de la conscription militaire en Russie -

La Russie a repris vendredi la mobilisation de jeunes hommes pour le service militaire obligatoire d'un an, en plein conflit armé en Ukraine, Moscou assurant toutefois que les conscrits ne seront pas envoyés au front.

Tous les ans, des dizaines de milliers de Russes âgés de 18 à 27 ans sont mobilisés dans l'armée pendant deux périodes d'appel, l'une au printemps/été et l'autre à l'automne.