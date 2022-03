Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Un soldat ukrainien porte un fragment de roquette devant un bâtiment détruit à Kiev, le 24 mars 2022 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Théâtre de Marioupol: 300 morts redoutées -

Environ 300 morts sont redoutées dans le théâtre de Marioupol (sud de l'Ukraine) bombardé par l'aviation russe le 16 mars alors que des centaines de personnes y étaient abritées, a annoncé vendredi la mairie de la ville, citant des témoins.

Dans cette ville sur la mer d'Azov, lourdement bombardée, les Ukrainiens dénoncent par ailleurs la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie.

Le maire, Vadim Boychenko, a avancé jeudi soir sur Telegram un dernier bilan de 15.000 habitants emmenés "de force" à bord de bus, ainsi que "la confiscation des passeports ukrainiens" d'habitants coincés sur place.

- Civils tués à Kharkiv -

A Kharkiv (est), un bombardement russe vendredi sur un centre médical a fait quatre morts et au moins trois blessés, selon la police régionale de la deuxième ville du pays.

"Sept civils ont été blessés dont quatre ont succombé à leurs blessures dans un bombardement aux lance-roquettes multiples", a indiqué la police sur sa chaîne Telegram, précisant que la frappe avait eu lieu "vers 05H45 GMT" sur "un centre médical" dans le sud de la ville.

- Biden en Pologne -

Le président américain Joe Biden est attendu dans la ville polonaise de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, seconde étape de son voyage en Europe.

Il sera reçu par son homologue polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à deux heures et demie de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, où affluent les réfugiés. Il ira ensuite à Varsovie.

Jeudi, Joe Biden s'est engagé pour la première fois à ce que l'Otan réponde en cas d'utilisation d'armes chimiques par la Russie.

- Plus grande réserve de carburants ciblée -

La Russie a affirmé vendredi avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière.

Moscou a en outre dit que les forces russes avaient détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens depuis la veille, dont trois systèmes de défense anti-aérienne et quatre drones.

- Medvedev: "dénazifier" l'Ukraine -

"L'opération (dans l'ensemble du pays) doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine", a déclaré vendredi le vice-président du conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dans une interview à l'agence de presse RIA-Novosti, reprenant la rhétorique chère au président russe Vladimir Poutine.

Dans sa dernière vidéo publiée sur Facebook, dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, retranché à Kiev, a rendu de son côté hommage à "l'opposition héroïque du peuple ukrainien face à l'invasion militaire russe".

- Réduction de la dépendance énergétique -

Les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi la création d'un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l'Europe envers les énergies fossiles russes.

Les États-Unis s'efforceront de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) cette année, dans le cadre de cette initiative.

L'Allemagne pour sa part a annoncé qu'elle pourra se passer du charbon de la Russie d'ici l'automne et de son pétrole à la fin de l'année. Le processus s'annonce plus lent pour le gaz, dont le pays dépendait à plus de 55% avant la crise.