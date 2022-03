Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy. La moitié de ces couloirs sont reliés à la Russie ou au Bélarus.

Cette décision a été prise après une "demande personnelle" d'Emmanuel Macron adressée à Vladimir Poutine selon l'armée russe. Mais la présidence française souligne de son côté que M. Macron n'a "évidemment" pas demandé que de tels couloirs se dirigent vers la Russie ou le Bélarus.

Quant au gouvernement ukrainien, il a estimé que ces couloirs vers le Bélarus et la Russie n'étaient "pas une option acceptable". Un troisième round de pourparlers est prévu lundi entre la Russie et l'Ukraine.

Localisation des principaux bombardements et explosions depuis le 5 mars sur le centre de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine ( AFP / )

D'intenses bombardements aériens ont frappé dans la nuit Kharkiv (nord-est), visant notamment un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils, selon un journaliste de l'AFP.

"L'ennemi continue l'opération offensive contre l'Ukraine, en se concentrant sur l'encerclement de Kiev, Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud)", a indiqué l'état-major ukrainien.

Des missiles russes tirés depuis la mer se sont abattus sur le village de Touzly, dans la région d'Odessa, port stratégique sur la mer Noire, selon l'armée ukrainienne. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti que la Russie se préparait à bombarder Odessa.

Carte d'Ukraine situant les lieux où ont été enregistrés des explosions, des frappes et des combats entre forces ukrainiennes et russes et les zones sous contrôle russe et revendiquées par les Russes, au 7 mars à 7h GMT ( AFP / )