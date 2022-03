Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le président Joe Biden va annoncer mardi un embargo sur les importations de pétrole russe aux Etats-Unis, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Le chef de l'Etat américain doit s'exprimer à 15H45 GMT.

La ville de Soumy (nord-est) théâtre de violents combats, a commencé mardi matin à évacuer ses habitants en direction de Lokhvytsia, à 150km au sud-ouest, via un couloir humanitaire.

Moscou a annoncé l'instauration mardi de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de civils en provenance de Soumy, ainsi que des villes de Kiev, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol, menacées par l'avancée des troupes russes.

Outre Soumy, où des frappes aériennes russes ont tué lundi soir au moins 21 personnes dont deux enfants, de violents combats se sont également déroulés dans la ville d'Izioum (est).

Le gouvernement ukrainien a accusé mardi l'armée russe de ne pas respecter le couloir humanitaire instauré à Marioupol, censé permettre d'évacuer quelque 300.000 civils bloqués dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine.

"L'ennemi a lancé une attaque exactement en direction du couloir humanitaire", a dénoncé le ministère de la Défense sur sa page Facebook.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis l'invasion par l'armée russe le 24 février, a dépassé mardi les deux millions, selon le site internet du Haut-Commissariat aux réfugiés qui en fait le décompte.

Depuis le début de la guerre, au moins 406 civils ont été tués et 801 blessés, a indiqué lundi le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU. L'agence onusienne souligne cependant que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi à "la plus grande retenue" dans le conflit ukrainien lors d'un appel avec les dirigeants français Emmanuel Macron et allemand Olaf Scholz, a rapporté la télévision chinoise.

"Nous devons soutenir ensemble les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine", a-t-il affirmé à ses interlocuteurs.

Le président ukrainien a dénoncé mardi les "promesses" non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des attaques russes.

"Cela fait treize jours qu'on entend des promesses. Treize jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram.

Le parquet général allemand a lancé mardi une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine.

Peu après, la justice espagnole a annoncé à son tour l'ouverture d'une enquête sur des "violations graves du droit international humanitaire" découlant de l'"acte de guerre injustifié" de la Russie en Ukraine, a annoncé le parquet dans un communiqué.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé dimanche un centre de recherche nucléaire ukrainien à Kharkiv, sans "conséquences radiologiques".

L'armée russe occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud-est de l'Ukraine, où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie - dont Moscou nie être à l'origine.

Carte d'Ukraine situant les lieux où ont été enregistrés des explosions, des frappes et des combats entre forces ukrainiennes et russes et les zones sous contrôle russe et revendiquées par les Russes, au 8 mars à 8h00 GMT ( AFP / )