Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre les répercussions de la guerre livrée par la Russie en Ukraine, qui risquent de se traduire par "un ouragan de famines" dans de nombreux pays.

De son côté, le FMI a estimé que l'économie de l'Ukraine pourrait se contracter jusqu'à 35% si la guerre venait à s'enliser, et que le conflit mettait en danger la sécurité alimentaire mondiale.

Les Etats-Unis jugent "profondément préoccupante" la position "d'alignement de la Chine avec la Russie" face à la guerre en Ukraine, a fait savoir lundi une haute responsable de la Maison Blanche, après une rencontre de plusieurs heures à haut niveau à Rome.

La quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie reprendra mardi, a rapporté un négociateur de Kiev.

"Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu'à demain" pour permettre "des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification" de certains termes, a-t-il déclaré.

Deux personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur Kiev qui ont visé un immeuble résidentiel et l'usine aéronautique Antonov, a annoncé la mairie de la capitale ukrainienne.

A Kharkiv (nord-ouest), un bombardement de l'armée russe a fait deux morts, d'après le parquet régional.

Neuf personnes ont été tuées dans une frappe de l'armée russe contre une tour de télévision près de Rivne (ouest), selon les autorités locales.

Carte d'Ukraine situant les lieux où ont été enregistrés des explosions, des frappes et des combats entre forces ukrainiennes et russes et les avancées russes, revendiquées par les Russes, les attaques ou opérations russes sans contrôle de la zone et les contre-offensives revendiquées par les Ukrainiens, au 14 mars à 17h00 GMT ( AFP / )