Le podium du Ballon d'or 2026

Il n’en restera qu’un. La planète du foot tremble. C’est indécis. Le Palladium de Londres n’en peut plus d’attendre. Le suspense est insoutenable ! Le nom du 70 e Ballon d’or a été révélé ce lundi au bout d’une interminable soirée à Londres, et il n’en reste que trois. Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane forment le podium du Ballon d’or 2026 . Kate Scott et Thierry Henry ont laissé Ronaldo annoncer le nom de l’Anglais, cinquième anglais vainqueur du trophée individuel. Ses 73 buts en 2025-2026 sont un bien maigre résumé de son influence sur le jeu du Bayern Munich et de l’Angleterre pendant le Mondial.

Mbappé 2 e , Yamal 3 e

Le successeur d’Ousmane Dembélé est donc un vainqueur inédit. Il devance d’abord Kylian Mbappé, souvent cité, jamais nommé, qui a été le meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde la saison dernière. Lamine Yamal, à 19 ans, chope la troisième place du podium, après sa deuxième place la saison dernière. Il ne devient pas (encore ?) le plus jeune vainqueur du trophée depuis sa création. Le record appartient à Ronaldo, couronné à 21 ans en 1997.…

UL pour SOFOOT.com