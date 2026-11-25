Le Pari mutuel urbain (PMU) a dévoilé un plan de "reconquête" pour "retrouver une trajectoire financière en hausse", dans un contexte de baisse des paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Le Pari mutuel urbain (PMU) a dévoilé mercredi un plan de "reconquête" pour "retrouver une trajectoire financière en hausse", dans un contexte de baisse des paris.

"La transformation du PMU est enclenchée, 2027 sera l'année de la reconquête grâce à un plan ambitieux mais réaliste. Nous allons fortement accélérer le rythme des nouveautés, avec plusieurs lancements par an, dès 2027", a assuré dans un communiqué le directeur général du PMU, Cyrille Giraudat, nommé en décembre 2025 pour redresser la barre de cette institution en difficulté chronique depuis plusieurs années.

Né en 1930, le PMU pâtit principalement d'un public de parieurs vieillissants et de la concurrence féroce des paris sportifs en ligne, qui ne cessent de grignoter des parts de marché face aux points de vente physiques.

Selon le bilan 2025 de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), le recul du PMU "se poursuit, voire s'accélère, et se traduit par une détérioration de l'ensemble des indicateurs".

"Les mises reculent de 3,3% à 6,4 milliards d'euros en 2025", le produit brut des jeux (PBJ, c'est-à-dire les mises des joueurs moins leurs gains) est en retrait de 2,8% à 1,65 milliard d'euros et "le bassin de joueurs, qui avait brièvement retrouvé son niveau antérieur à la crise sanitaire en 2024, se contracte" à 3,3 millions, détaille l'ANJ.

"La relance est déjà en cours, dès 2026", a assuré mercredi matin sur BFM Business Cyrille Giraudat, évoquant notamment l'application PMU Play lancée au printemps et qui réunit ses activités de pari sportif, de pari hippique et de poker.

Soixante pour cent de l'activité du PMU découle des paris hippiques en point de vente physiques, sur lesquels le groupe détient un monopole, 20% du numérique et 20% de l'international via des partenariats dans plus de 50 pays.

"Notre stratégie, elle est assez simple, c'est d'aller chercher de la croissance sur chacun des trois canaux", explique M. Giraudat.

Le conseil d'administration a validé mardi le budget 2027 qui prévoit une contribution nette à la filière hippique de 734 millions d'euros, en légère hausse par rapport à 2026 qui avait connu une chute à 725 millions d'euros.

Cet argent, reversé aux deux sociétés mères du PMU, France Galop et la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français), finance la filière hippique et ses 40.000 emplois.

Ce "plan à moyen terme" ambitionne d'atteindre, en 2030, une contribution nette de 800 millions d'euros, soit celle versée en 2025 (802 millions).