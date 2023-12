Le plus gros réseau associatif d'aide aux créateurs d'entreprise vise la parité

Initiative France, plus gros réseau associatif d'aide à la création d'entreprise, a annoncé mardi vouloir soutenir autant de dossiers présentés par des femmes que par des hommes d'ici à cinq ans, contre 43% actuellement.

Guillaume Pepy, le responsable d'Initiative France, avant une conférence de presse à Paris le 19 janvier 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Convaincu que l'entrepreneuriat des femmes constitue l'un des principaux vecteurs d'une croissance durable et responsable", Initiative France a indiqué, lors d'une rencontre avec la presse, qu'un tiers seulement des créateurs ou repreneurs d'entreprises sont des femmes, et seulement un dixième pour les start-up.

Malgré une proportion relativement élevée de soutien aux projets féminins avec 43% en 2022 (après 41% les trois années précédentes), le réseau admet qu'il n'est "pas encore exemplaire" et "doit aller plus loin", notamment parce que 22% des entrepreneuses qu'il a soutenues rapportent encore avoir ressenti des difficultés liées à leur genre, "petites phrases décourageantes, difficultés d'accès au financement, préjugés et clichés" insidieux.

Cette proportion monte à 26% chez les moins de 35 ans.

Le président d'Initiative France, Guillaume Pepy, a reconnu mardi qu'il y avait "un biais" dans les structures d'acceptation des dossiers des réseaux généralistes de création d'entreprises, où siègent environ deux tiers d'hommes.

"On a du ménage à faire dans nos propres structures, pour qu'elles soient également paritaires", a-t-il dit.

Initiative France, qui regroupe 208 associations locales et qui, à la fois, accompagne et finance les projets, via des prêts à taux zéro, s'est ainsi engagé à "viser la parité", notamment dans la composition de ses comités d'agrément des prêts et des conseils d’administration des associations locales.

Le réseau va également s'appuyer davantage sur l'expérience d'autres réseaux spécifiquement dédiés à l'entrepreneuriat féminin, Force Femmes, Action'elles, Les Premières et Femmes des territoires, toutes représentées à la conférence de presse.

Il souhaite également mieux orienter les entrepreneuses dont il ne retiendrait pas les dossiers vers d'autres réseaux partenaires, "pour ne laisser aucune femme sans solution", et développer largement le programme "Vis ma vie d'entrepreneuse" qui consiste à plonger en immersion, pendant quelques jours, une candidate à la création d'entreprise dans la société d'une entrepreneuse déjà installée.

Il va enfin mettre en lumière des exemples positifs de femmes ayant créé des entreprises innovantes et développer le mentorat.

Initiative France et les quatre réseaux féminins présents mardi figureront prochainement sur un guide en ligne d'une trentaine de réseaux d'aide à la création d'entreprise que publiera Bpifrance, la banque publique d'investissement dédiée au financement des entreprises.