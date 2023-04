« Le plus grave, c’est de ne pas avoir relevé la tête » déplore Blas

Le triste constat.

Hésitant à venir se pointer en zone mixte après la claque reçue en finale de Coupe de France face à Toulouse ce samedi soir, Ludovic Blas décide finalement de s’arrêter pour faire un constat lapidaire : « On est déçu, on s’est donné les chances pour venir jusqu’ici et au final on ne joue pas le match. » Interrogé pour savoir quelles ont été les défaillances du FC Nantes, il dit d’abord qu’il ne « sait pas » avant d’étayer ses propos : « Quand tu prends des buts à chaque fois tu te dis qu’il faut se remobiliser parce que ça va dérouler encore plus. Alors qu’on a un maillot à défendre et des principes. Il fallait en prendre le moins possible. » …

AEC, au Stade de France pour SOFOOT.com