Le plan Scudetto de la Lazio

Dans l'attente de la reprise d'un championnat qu'elle peut encore espérer remporter, la Lazio trouve le temps long et fait le forcing pour que la Serie A reprenne ses droits sans trop tarder.

Vite, vite, la reprise !

Cette fois, la blague de Giovanni Rezza n'a pas fait mouche. La boutade du directeur du département des maladies infectieuses de l'Institut supérieur de santé, aussi membre du comité scientifique et technique, était pourtant moins longue que son statut déroulé en entier. En pleine conférence de presse journalière de la protection civile italienne, ce mardi, celle-là même qui a annoncé que la barre des 20 000 décès a été franchie en Italie, Rezza s'est permis d'évoquer une potentielle reprise de la Serie A à sa façon :(...)Sourire en coin, le pompier-pyromane ne sait alors pas (selon lui) qu'il vient de remettre une pièce dans la machine infernale. Car s'il y a une formation qui attend plus que les autres encore le retour aux affaires, c'est bien la Lazio. Et depuis quelques semaines, elle n'a plus vraiment décidé de s'en cacher.Dans la soirée, ce mardi, Arturo Diaconale, porte-parole de la Lazio, n'a pas manqué de renvoyer le boomerang en pleine poire du pauvre Giovanni Rezza :Si la réaction de Diaconale est si véhémente, c'est parce que le timing, lui, est tout sauf anodin. Ce mercredi, une visioconférence doit avoir lieu entre la quinzaine d'experts de la commission médicale de la Fédération italienne de football (dont Rezza ne fait pas partie) et qui doit annoncer la couleur sur la situation sportive italienne des prochaines semaines. Le lendemain, c'est la mise en place d'un calendrier qui sera au menu lors d'une réunion fédérale. Des rendez-vous importants, alors que les dernières Lire la suite de l'article sur SoFoot.com