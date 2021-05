Le plan de relance continue de monter en puissance, en particulier sur son volet industriel, selon un dernier bilan publié jeudi par le ministère de l'Economie, qui assure avoir simplifié des procédures pour répondre à certaines critiques.

A fin avril, en comptant la baisse des impôts de production, ce sont 30 milliards d'euros qui ont été engagés (c'est-à-dire fait l'objet d'une contractualisation avec un porteur de projet), et environ 20 milliards décaissés, a indiqué le ministère à l'AFP.

Bercy compte déployer d'ici à la fin de l'année 70 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan, répartis à peu près équitablement entre des mesures favorisant la transition écologique, la reconquête industrielle, et la cohésion sociale et territoriale.

Dans le détail, sur le volet de la transition écologique, 9 milliards d'euros ont été engagés, dont 4 milliards pour la recapitalisation de la SNCF.

Le dispositif MaPriveRénov, destiné à aider les ménages à faire des travaux dans leur logement, a suscité 252.000 demandes entre janvier et avril, après 200.000 en 2020, pour un montant total de 770 millions d'euros.

180.000 primes à la conversion et plus de 150.000 bonus écologiques ont été accordés depuis juillet 2020, dont près de 80.000 primes et plus de 77.000 bonus depuis le début de cette année.

Par ailleurs, 9,5 milliards d'euros ont été engagés sur le volet consacré à la cohésion sociale et territoriale, dont 2,7 milliards d'euros pour le soutien aux collectivités, ou encore le financement de la mesure de soutien à l'emploi des jeunes, avec 1,5 million de moins de 26 ans bénéficiaires à fin avril.

Le volet dédié au développement industriel atteint des engagements d'environ 5 milliards d'euros (hors 10 milliards de baisse des impôts de production).

1,3 milliard d'euros du plan ont ainsi permis à 1.450 entreprises de réaliser plus de 5,9 milliards d'euros d'investissements productifs à fin avril. 9.000 entreprises industrielles, soit près d'une sur trois, a déposé un dossier au guichet "industrie du futur", dédié à la numérisation et à la robotisation.

Face à l'afflux de demandes, le gouvernement a réabondé de 1 milliard d'euros les fonds dédiés, en ponctionnant d'autres enveloppes au démarrage plus lent.

Par ailleurs, alors que des critiques sont remontées sur le manque de lisibilité du plan et la complexité d'accès à certaines mesures, Bercy assure être "à l'écoute", et avoir corrigé le tir.

Un guide dédié aux très petites entreprises a vu le jour, certaines procédures d'appels à projets ont été revues, par exemple pour réduire le nombre de guichets d'accès, défend-on au ministère.