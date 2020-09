Le plan de relance aura "des effets concrets pour le plus grand nombre", promet Jean Castex

Pour mettre en œuvre ce plan "d'une ambition et d'une ampleur historique", le chef du gouvernement a appelé "au sens des responsabilités de tous les acteurs".

Le Premier ministre Jean Castex le 3 septembre 2020 à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après en avoir dévoilé les grandes lignes dans Le Figaro et sur RTL , le Premier ministre a présenté jeudi 3 septembre le plan de relance de l'économie française de 100 milliards d'euros. "C'est un moment très important dans notre stratégie de lutte contre les conséquences économiques et sociales de la crise qui a frappé la France", a estimé le chef du gouvernement.

"Grâce (aux 470 milliards d'aide d'urgence mobilisés) la France a tenu, mais elle est incontestablement affaiblie" , a-t-il souligné, rappelant qu'il s'agissait de "la récession la plus forte depuis 1929". Ainsi, ces 100 milliards d'euros sont "le montant nécessaire pour qu'on retrouve en 2022 le niveau d'activité qui était le nôtre avant la crise. C'est ambitieux mais c'est parfaitement à notre portée."

"Priorité absolue : l'emploi"

Baptisé "France relance", le plan, qui devrait avoir un "effet d'entraînement sur le reste de l'économie", "produira des effets concrets et perceptibles pour le plus grand nombre", a promis Jean Castex, avec une "priorité absolue", l'emploi , alors que 800.000 suppressions sont attendues en 2020. M. Castex avait fixé jeudi matin sur RTL l'objectif de créer 160.000 emplois en 2021.

Pour mettre en œuvre ce plan "d'une ambition et d'une ampleur historique", le chef du gouvernement a appelé, lors d'une conférence de presse à Paris, "au sens des responsabilités de tous les acteurs pour que les entreprises embauchent, à commencer par les jeunes, pour que les partenaires sociaux dialoguent et trouvent des accords, pour que les collectivités investissent aux côtés de l'État (...) et pour que les ménages investissent et consomment au lieu d'épargner".

Pas de hausse d'impôts

Le Premier ministre a par ailleurs rappelé "l'engagement que nous avons pris avec le président de la République : il n'y aura pas de hausse d'impôts. " "Cette erreur affaiblirait notre croissance et enverrait des signaux négatifs aux ménages comme aux entreprises", a-t-il estimé.

Si le plan de relance porte ses fruits, son impact sur la dette publique sera "presque entièrement résorbé à partir de 2025" , a par ailleurs assuré le Premier ministre. "On en attend un très rapide retour sur investissement. S'il atteint son objectif de réactivation de l'activité, son impact sur notre ratio de dette sera presque entièrement résorbé à partir de 2025", a déclaré le chef du gouvernement, alors que la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19 va faire bondir la dette publique à près de 121% du PIB cette année.