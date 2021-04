Le plan de relance américain salué par Philippe Martinez

Alors les Etats-Unis sont "beaucoup plus mal en point en matière d'investissement public" que la France, le président Joe Biden "ne considère pas" le plan de relance comme "de la dette" mais comme "de l'investissement", a commenté le secrétaire général de la CGT.

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

De "l'investissement" et non de "la dette". Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a salué vendredi 23 avril le vaste plan d'investissements du président américain Joe Biden, estimant sur Public Sénat que c'était "presque le monde à l'envers".

"Je ne suis pas un adepte de (Joe) Biden, mais enfin c'est quand même assez impressionnant qu'aux Etats-Unis, qui est le pays... l'antithèse de la France on pourrait dire, le nouveau président dit : ' il faut s'endetter parce qu'on a besoin de recréer de la solidarité , que les citoyens de ce pays aient les mêmes droits, donc on investit dans les routes, dans les hôpitaux, etc...'", a commenté le leader syndical.

"C'est presque le monde à l'envers maintenant", a-t-il poursuivi, estimant que "cela ne devrait pas interpeller que la CGT". "Alors le pays est beaucoup plus mal en point en matière d'investissement public que le nôtre, mais voilà, on ne considère pas que c'est de la dette, c'est de l'investissement ", a souligné Philippe Martinez.

Le plan d'investissement dans les infrastructures du président démocrate américain s'élève à quelque 2.000 milliards de dollars sur huit ans . Outre des investissements dans les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports en mauvais état ou encore dans le réseau internet à haut débit, il prévoit notamment d'importants investissements pour développer la flotte de véhicules électriques, les écoles, ainsi que pour aider le secteur des aides à domicile ou la recherche et le développement.