Le plan de relance agricole s'élèvera à 725 millions d'euros

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard (c), entourée par le Premier ministre Sébastien Lecornu (g, le ministre du Travail Serge Papin (d) et la ministre de l'Environnement Monique Barbut (2e d) lors de l'annonce d'un plan de relance agricole, à l'hôtel de Matignon, le 15 octobre 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le plan de relance agricole pour 2027, déjà présenté mi-octobre, s'élèvera au final à 725 millions d'euros, a indiqué jeudi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, accompagnée du Premier ministre Sébastien Lecornu, lors des conclusions des Conférences de la souveraineté alimentaire lancées un an plus tôt.

"Au total, il s'agit d'un plan à 725 millions d'euros", dont "le premier axe consiste à approfondir encore l'adaptation de notre agriculture au changement climatique", a déclaré Mme Genevard.

Lorsque le Premier ministre avait présenté ce plan de relance mi-octobre, il avait évoqué entre 500 et 700 millions d'euros, incluant des crédits qui sont déjà dans le projet de budget 2027.

La ministre de l'Agriculture a détaillé jeudi ce plan de relance: 100 millions pour "alimenter un guichet d'équipement" afin que les agriculteurs puissent "acheter plus facilement différents outils permettant de protéger les animaux et les cultures contre les fortes chaleurs", citant en exemple "citernes d'eau, systèmes de ventilation dans les élevages, filets anti-grêle, irrigation goutte-à-goutte".

Le fonds hydraulique agricole, dispositif national créé dans le cadre du plan eau de 2025 pour financer l'adaptation climatique, sera prolongé en 2027 pour 60 millions d'euros, alors qu'il devait s'arrêter en 2026.

Quelque 100 millions d'euros sont également dédiés à garantir pour un milliard d'euros de prêts afin de "permettre une adaptation durable des fermes".

Deuxième volet de ce plan de relance: 400 millions d'euros sont consacrés aux "projets d'avenir agricole", destinés à renforcer la production agricole et agroalimentaire dans des filières prioritaires.

Ils sont le principal levier concret issu des Conférences de la souveraineté lancées par Annie Genevard, qui avait appelé au "réveil" face aux difficultés rencontrées par le secteur sur tous les fronts : géopolitique, commercial, climatique...

Les 400 millions destinés aux "projets d'"avenir" comprennent, outre les 350 millions issus de France 2030, 17 millions d’euros à allouer aux régions, chargées de labelliser les projets, et issus du reliquat des aides européennes à la conversion au bio.

Dix millions seront consacrés au soutien à l’ingénierie des projets, et des fonds iront aussi à du suramortissement fiscal (qui permet de déduire des impôts une partie supplémentaire des sommes investies).