Le plan de paix de Trump satisfait Israël, mais provoque la colère des Palestiniens

Donald Trump a présenté mardi son plan pour tenter de résoudre le conflit entre Israël et les territoires palestiniens. L'initiative du président américain a satisfait Israël, a été rejetée par les Palestiniens et suscité des réactions retenues ailleurs.Donald Trump a vanté un projet « gagnant-gagnant » et une solution réaliste à « deux Etats ». Son « ami » Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, était tout sourire à ses côtés.Nombreuses concessions à l'Etat hébreu. Parmi les nombreux points sensibles de ce plan figure la reconnaissance de l'annexion par Israël à son territoire des colonies qu'il a implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. L'ambassadeur des Etats-Unis, David Friedman, a affirmé que l'Etat hébreu peut annexer ses colonies « sans attendre ». Un futur Etat palestinien sur ces tracés serait nettement en-deçà de ce à quoi aspirent les Palestiniens, à savoir la totalité des Territoires occupés depuis 1967 par Israël. I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020 Le projet américain demande aussi « le rejet clair du terrorisme » de la part des Palestiniens. Il prévoit un tunnel entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. L'Etat palestinien serait également « démilitarisé ». Jérusalem restera « la capitale indivisible d'Israël », a déclaré Trump, proposant de créer une capitale de l'Etat palestinien cantonnée dans des faubourgs de Jérusalem-Est.Satisfaction israélienne, rejet palestinien. Si le Premier ministre israélien a salué « une journée historique », le président palestinien, Mahmoud Abbas, qui a refusé ces derniers mois les offres américaines de dialogue, a affirmé que le plan ne passerait ...