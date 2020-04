Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de déconfinement pourra être adapté au niveau local, dit Philippe Reuters • 28/04/2020 à 15:46









LE PLAN DE DÉCONFINEMENT POURRA ÊTRE ADAPTÉ AU NIVEAU LOCAL, DIT PHILIPPE PARIS (Reuters) - Le plan de déconfinement a vocation à être complété par les autorités locales, les organisations syndicales et patronales et poura être adapté en fonction des territoires et des circonstances, a déclaré mardi le Premier ministre Edouard Philippe. Il n'est pas inutile et même nécessaire de prendre en compte les différences entre les territoires dans la façon dont le déconfinement doit être organisé, a souligné le chef du gouvernement lors de la présentation de "la stratégie nationale de déconfinement" devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut laisser aux autorités locales, notamment aux maires et aux préfets, la possibilité d'adapter la stratégie nationale en fonction des circonstances, a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.