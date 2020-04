Le plan de Bercy pour traquer les arnaques aux masques

Des masques seront disponibles en quantité lors du déconfinement, selon le gouvernement. (Photo d'illustration) © Laurent Perpigna Iban / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le masque, une denrée devenue rare en cette période d'épidémie... et les arnaques fleurissent. Alors, le ministère de l'Économie a monté une cellule au sein de Bercy pour repérer et lutter contre celles-ci, peut-on lire dans Le Parisien. Elle comprend une trentaine d'agents issus de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des douanes et de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

L'un des responsables de cette cellule anti-arnaques aux masques affirme au quotidien qu'elle est capable en 24 ou 48 heures de pouvoir vérifier « si un fournisseur est sérieux, s'il a pignon sur rue, s'il a [ou s'il a déjà eu] un contentieux avec les douanes ». La structure vient ainsi en aide aux différents acheteurs publics comme les hôpitaux ou les collectivités territoriales. Les cliniques privées ou les entreprises peuvent, elles, prendre contact avec la Direction générale des entreprises.

350 dossiers traités

Depuis sa mise en place, la cellule a traité plus de 350 dossiers et environ 25 demandes de renseignement arrivent chaque jour. Pour le moment, 40 % des demandes de pistes se sont révélées négatives. « Les tentatives [d'arnaques, NDLR] explosent, qu'il

