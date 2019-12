Le plan d'EDF pour sauver le nucléaire français

Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Jean-Bernard Lévy l'a dit : il faut « redonner confiance » dans la filière nucléaire, restaurer son « excellence », assurer son « renouveau » ou encore provoquer un « sursaut ». Ce vendredi matin, au siège d'EDF, son patron s'est lancé dans une opération de reconquête. Entouré des hauts cadres de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy a présenté son plan pour redorer l'image du nucléaire en France, sérieusement amochée après le rapport de Jean-Martin Folz sur l'EPR de Flamanville. Le 28 octobre, l'ex-patron de Peugeot avait lancé une charge assez sévère sur les errements du réacteur de nouvelle génération, dont le coût a quadruplé, passant de 3 milliards d'euros à au moins 12. « Un échec pour toute la filière électronucléaire française, nous devons le reconnaître et le traiter », cinglait le rapport.Lire aussi : EDF chiffre à 7,5 milliards d'euros au moins le coût unitaire d'éventuels nouveaux EPRJean-Bernard Lévy le reconnaît et, donc, le traite. Baptisé Excell (pour Excellence de la filière nucléaire), le plan vise à remettre la maison en ordre. EDF veut, entre autres initiatives, mieux sélectionner ses fournisseurs, améliorer la formation de ses techniciens et de ses cadres avec une future « université des métiers du nucléaire » ou encore parfaire la compétence de ses soudeurs (les soudures sont l'un des secteurs en cause dans le retard du chantier de...