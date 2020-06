Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pire est passé mais l'incertitude persiste, dit la Banque du Canada Reuters • 03/06/2020 à 16:59









LE PIRE EST PASSÉ MAIS L'INCERTITUDE PERSISTE, DIT LA BANQUE DU CANADA OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada (BoC) a laissé mercredi son principal taux d'intérêt à 0,25%, comme attendu, en estimant que l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie semblait désormais avoir passé son point haut même si des incertitudes persistent. La banque centrale canadienne avait auparavant réduit son taux directeur de 150 points de base depuis mars pour soutenir le crédit et l'économie. "Les nouvelles données confirment l'impact considérable de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale. Cet impact semble avoir atteint un sommet, bien que l'incertitude concernant le déroulement de la reprise reste élevée", explique-t-elle dans un communiqué à l'issue de sa réunion de politique monétaire. (Kelsey Johnson, Julie Gordon et Steve Scherer, version française Marc Angrand)

