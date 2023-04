Le piège de Khartoum

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d’affrontements meurtriers entre l’armée régulière et un groupe de paramilitaires. Comme les Soudanais, les étrangers se terrent chez eux. Florent Ibenge, l’entraîneur d’Al-Hilal, et son adjoint français français Hamid Brimil font partie de ceux-là.

Dans la nuit vendredi 14 et du samedi 15 avril, Florent Ibenge est rentré se coucher, l’esprit léger. Al-Hilal Omdurman, l’équipe qu’il entraîne depuis le mois de juillet dernier, venait de battre largement Al-Shorta (5-0) et de renforcer un peu plus son avance en Premier League soudanaise sur Al-Merreikh, son grand rival de la banlieue de Khartoum. Au Soudan, depuis le début du ramadan, les matchs se jouaient tard en soirée et personne ne s’en plaignait. La capitale du pays est un véritable four, puisque le thermomètre grimpe jusqu’à 43° la journée et ne redescend pas en-dessous de 30°C, même vers 22 ou 23 heures.

Samedi dernier, donc, quand l’ancien sélectionneur de la RD Congo se pieute, il s’imagine se payer une grasse mat’, avant de retrouver ses joueurs pour un entraînement nocturne, afin de préparer le match suivant, face à Wad Nubawi, prévu le dimanche soir. Mais vers 4 heures du matin, Ibenge et sa compagne sont réveillés par le genre de bruit qu’on ne risque pas de confondre avec une dispute conjugale dans l’appartement d’à côté. « On a clairement entendu des tirs. Je peux vous dire que ça surprend. » L’ancien sélectionneur de la RDC de 61 ans, dont le domicile est situé à une dizaine de minutes en voiture du palais présidentiel et à moitié moins de l’aéroport international de Khartoum, a appris à s’imprégner des subtilités de la politique locale, et comprend vite ce qui se passe, aidé par les premières informations qui circulent sur les médias et les réseaux sociaux. « J’ai bien compris que ça n’était pas juste quelques coups de feu et que ça pouvait durer plusieurs jours » , poursuit le technicien congolais, également détenteur d’un passeport français.…

Tous propos recueillis par AB

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com