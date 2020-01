Le pick-up Tesla copié par des hackers russes

Les vidéos tournent sur YouTube et démontrent que les ingénieux préparateurs ou spécialistes du tuning ne se trouvent pas qu'à l'Ouest. Les images révèlent tout d'abord la déconstruction d'un antique 4x4 UAZ russe par une bande de joyeux mécaniciens de Garage 54, une entreprise qui, si l'on en croit ses nombreuses vidéos, n'en est pas à son coup d'essai.Lire aussi : « Elon Musk casse les vitres de son futur pick-up blindé »Cette fois, ils se sont attaqués au futur pick-up de la très médiatique marque américaine qui, après un moment de scepticisme lors de sa présentation ratée, a raflé ensuite en quelques jours pas moins de 150 000 précommandes. Ils l'ont détourné en une copie aussi singulière que l'original mais assez farfelue dans l'absolu.La simplicité de la carrosserie Tesla, à l'épreuve des balles, n'a pas posé beaucoup de problèmes aux Russes, qui se sont contentés d'allonger copieusement l'empattement puis de tracer des gabarits en tubes pour délimiter les formes et le périmètre. Il a suffi ensuite, comme un patron de couture, d'y plaquer des éléments de tôles soudées. Pas de trahison du modèle original à ce stade puisque le cybertruck Tesla est en théorie blindé.Diesel plutôt qu'électriqueLe résultat, s'il n'est pas encore convaincant sur le plan des vitrages et des finitions, est néanmoins assez réaliste, même s'il exigera encore de nombreuses heures de travail. Néanmoins, l'engin roule, mû non pas par un...