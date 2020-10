Le PIB français rebondit de 18,2% au troisième trimestre, sans retrouver son niveau d'avant crise

Pour l'ensemble de l'année 2020, l'Insee tablait sur une récession de 9%... Avant la décision du gouvernement de reconfiner le pays.

(illustration) ( AFP / AURORE MESENGE )

L'effet de rattrapage après le confinement du printemps a fait bondir le produit intérieur brut (PIB) français de 18,2% au troisième trimestre, selon une première estimation publiée par l'Insee vendredi 30 octobre. Toutefois, il reste "nettement en dessous de son niveau d'avant-crise" puisqu'il est en retrait de 4,3% par rapport au troisième trimestre 2019 , précise l'Institut national de la statistique, qui ne donne aucune prévision actualisée pour le dernier trimestre 2020 alors que le confinement devrait faire rechuter le PIB selon le gouvernement.

Au troisième trimestre, le rebond est porté par la consommation des ménages, en hausse de 17,3% , en particulier pour les biens qui ont connu des "effets de rattrapage" après le confinement. Elle reste toutefois inférieure de 2,1% à son niveau d'avant-crise, les achats de services étant eux toujours à la peine.

Consommation et production sont reparties

La consommation des administrations publiques, en nette progression, a elle rattrapé son niveau d'avant-crise, tandis que le rebond de l'investissement (+23,3%) n'a pas encore permis de combler l'écart par rapport au troisième trimestre 2019, détaille l'Insee. Du côté de la production de biens et services, là encore, le troisième trimestre signe une nette reprise (+17,6%), le retour à la normale étant quasi atteint dans les services non marchands , tandis que les productions de biens et de services marchands restent en retrait.

Projections de la Banque de France pour l'évolution annuelle du produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 2022. ( / )

Enfin, le commerce extérieur contribue positivement à l'évolution du PIB sur le trimestre, avec une forte hausse des exportations (+23,2%), même si elles n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. "Les secteurs porteurs pour les exportations françaises (aéronautique, tourisme international, etc.) sont particulièrement atteints par la crise", souligne l'Insee.

L'activité en chute de 15% avec le reconfinement

Le confinement avait fait s'écrouler l'économie française, avec une chute du PIB revue à 13,7% au deuxième trimestre (contre -13,8% estimé jusqu'ici). Pour l'ensemble de l'année 2020, l'Insee table sur une récession de 9% , avec une stagnation du PIB au dernier trimestre, mais c'était avant la décision du gouvernement de reconfiner le pays.

Le gouvernement anticipe lui à ce stade un recul de 10% du PIB, mais le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a estimé jeudi que le confinement allait faire chuter l'activité économique de 15% . Il a d'ailleurs annoncé un renforcement des mesures de soutien aux entreprises, pour un coût estimé de 15 milliards d'euros pour un mois de confinement.