LE PIB ESPAGNOL CHUTERA DE 9,2% EN 2020 MADRID (Reuters) - Le gouvernement de Madrid prévoit une chute de 9,2% du produit intérieur brut espagnol en 2020 en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, a déclaré vendredi la ministre de l'Economie Nadia Calvino. Le PIB devrait ensuite rebondir de 6,8% en 2021, a-t-elle ajouté. La Banque d'Espagne table sur "une reprise en V asymétrique, avec la contraction la plus forte au deuxième trimestre puis un redressement graduel au cours du second semestre", a précisé Nadia Calvino. "Ces prévisions sont prudentes et concordantes", a-t-elle dit. Le 11 février dernier, avant la crise du coronavirus qui a paralysé l'activité économique du pays, Nadia Calvino avait annoncé une prévision de croissance de 1,6% du PIB en 2020. (Belen Carreno, version française Jean-Stéphane Brosse)

