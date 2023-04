Le PIB britannique stagne en février, plombé notamment par les grèves

Le produit intérieur brut (PIB) britannique a stagné en février par rapport au mois précédent, plombé notamment par les grèves pour les salaires qui secouent le pays, a annoncé jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

L'économie a pâti "des grèves des salariés du secteur public et des enseignants" pour les salaires et "d'une météo clémente pour la saison qui a conduit à une baisse de la consommation d'électricité et de gaz", a relevé sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

Le PIB avait progressé de 0,4% en janvier, un chiffre révisé légèrement à la hausse et qui constituait un rebond marqué après un recul de 0,5% en décembre.

Le PIB britannique, qui peine à retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid 19, contrairement à ce qui se passe dans d'autres économies du G7, était en février 0,3% au dessus de ses niveaux de février 2020 après ces révision des périodes précédentes, relève l'ONS dans son communiqué.

En dépit du coup d'arrêt surprise de février - les économistes s'attendaient à une légère progression - le secteur de la construction "a fortement progressé" et des ventes de détail ont été "dynamiques" en février, relève M. Morgan.

Sur une plus longue période, l'activité économique britannique a continué à progresser, de 0,1% sur les trois mois terminés en janvier, comparé aux trois mois précédents, a relevé l'ONS.

Le Royaume-Uni est secoué depuis des mois par des grèves à répétition dans de nombreux secteurs pour de meilleurs salaires face à des hausses de prix qui dépassent 10%. Outre les salariés du secteur public, cheminots, postiers, conducteurs du métro londonien ou encore médecins ont débrayé.

Pour autant, l'économie britannique a évité de justesse la récession fin 2022, et le gouvernement estime que celle-ci évitera de nouveau la "récession technique, dont la définition généralement admise est de deux trimestres consécutifs de contraction, cette année.

Alors que le FMI estime pour sa part que l'économie britannique sera en récession cette année, celle-ci sera finalement moins sévère que prévu, selon ses projections publiées mardi (avec une contraction de 0,3% de son PIB).