Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PFC s'impose contre Caen Reuters • 31/10/2020 à 17:16









Le PFC s'impose contre Caen par Samuel Messberg (iDalgo) Le Paris FC et le Stade Malherbe de Caen s'affrontaient pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2 ce samedi après-midi. Les Franciliens se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 grâce à des buts de Kanté (43'), Julien Lopez (50', s.p.) et Caddy (70', s.p.). L'ouverture du score de l'ancien nantais Yacine Bammou à la 12e minute n'aura pas suffi pour les hommes de Pascal Dupraz. Cette victoire permet au PFC d'asseoir leur avance en tête de la Ligue 2 avec 8 points d'avance sur leur dauphin troyen. Caen reste bloqué à la quatrième place. Le PFC ira à Dunkerque la semaine prochaine et Caen recevra Nancy.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.