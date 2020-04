Le Petit Mayombo : "Je suis comme Valbuena, un vrai dur à cuire !"

Véritable star des réseaux sociaux, Le Petit Mayombo est sorti de nulle part et a remis tout le monde d'accord grâce à une gouaille incroyable, des punchlines cinglantes et une voix de cartoon. En cette période de confinement, le Gabonais est revenu sur sa passion de l'OM, la disparition de Pape Diouf et son problème hormonal, le même que celui qu'a surmonté Leo Messi.

Je suis bel et bien à Libreville. Pendant le confinement, je suis les informations sur les restrictions, les gestes barrière et tout ce qui concerne le Covid-19. Au Gabon, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Il faut respecter les restrictions, les ordres donnés par le gouvernement : un mètre de distance, se laver les mains avec du gel "alcoolicolique" !Malgré les hauts et les bas, je continue toujours de travailler.Face à cette situation aussi désastreuse, ce qui me manque le plus, c'est mon club de prédilection, l'Olympique de Marseille. Avec la perte de ce monument, le défunt Pape Diouf... paix à son âme. C'était une icône du club. Cette disparition brutale a été une désolation totale... C'était un monument que j'admirais tant. J'ai grandi avec lui. Même à l'époque, quand il était président, j'étais enfant et je l'entendais parler. Parfois, je me rendais chez les boutiquiers en petite culotte et ils étaient toujours heureux de me rappeler qu'il était sénégalais. Ils disaient toujours du bien de lui :Je n'arrivais pas à le croire, c'était tellement magnifique... Il laisse un grand vide.Avant, il y avait souvent des difficultés pour avoir des télévisions... Mais je te dirais lorsque Didier Drogba jouait avec l'OM durant la Coupe de l'UEFA. Il faut se féliciter d'avoir vu des joueurs comme Drogba à l'OM. Il montre l'exemple qu'en arrivant dans l'ombre, tu peux montrer de quoi tu es capable. Il y a aussi un joueur qui est petit, comme ça... Mathieu Valbuena. En voyant son aspect physique, on est presque pareil ! C'était un joueur atypique. Il courait énormément, il allait très vite aussi et c'était un solide. Un vrai dur à cuire ! J'ai un fort caractère aussi, un vrai dur à cuire ! Même s'il a joué à Lyon, ça n'empêche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com