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Le pétard d'Ernest Muçi face à la Finlande
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 10:50

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Le pétard d'Ernest Muçi face à la Finlande

Le pétard d'Ernest Muçi face à la Finlande

Contrôle, frappe, lucarne. Il n’y a pas que les Bleus qui jouent en cette trêve internationale, il y a aussi les Albanais, leaders de leur groupe. Ils ont surtout eu droit à une frappe de zinzin d’Ernest Muçi face à la Finlande, ce jeudi.

Rien à faire

Pour le contexte, on joue la 35 e minute d’un match qui se soldera par une victoire 2-0 de l’Albanie. Stavro Pilo centre dans la boîte, mais se voit contré par un défenseur finlandais. Pas de bol pour ce dernier, le ballon atterrit sur Muçi, complètement esseulé côté droit à l’entrée de la surface.…

AP pour SOFOOT.com

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