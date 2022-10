Le peso cubain au plus bas sur le marché informel

Le peso cubain a atteint lundi son plus bas niveau historique, s'échangeant à 200 pesos pour un dollar au marché noir, contre 65 un an plus tôt, une tendance que les spécialistes attribuent à l'exode migratoire et à la spéculation.

"Pour la première fois, notre taux représentatif du marché informel montre que la moyenne d'achat et de vente de dollars à Cuba atteint 200 pesos cubains (CUP) pour un dollar (USD)", a indiqué sur Twitter le média indépendant El Toque, qui publie chaque jour un tableau des cotations des principales devises sur le marché informel.

En septembre, le peso cubain avait déjà atteint un plus bas de 150 pesos, une première depuis les années 1990 et la chute du bloc soviétique. "Il y a un an, le taux (de change) était de 65 CUP pour un dollar", a rappelé lundi El Toque.

"A mon avis, il ne s'agit pas encore d'un plafond. Ce taux va continuer de croître tant que la saignée migratoire va se poursuivre", a estimé auprès de l'AFP l'économiste cubain Mauricio de Miranda, professeur à l'Université Javeriana en Colombie.

Alors que l'île traverse sa pire crise économique depuis 30 ans, de nombreux Cubains cherchent à émigrer vers les Etats-Unis, en passant notamment par l'Amérique centrale, le Nicaragua ayant supprimé l'obligation de visa.

Or acheter le billet d'avion puis financer le voyage par voie terrestre jusqu'à la frontière américaine peut coûter jusqu'à 12.000 dollars, ce qui alimente la demande en dollars sur l'île.

Selon les autorités douanières et frontalières américaines, entre octobre et août quelque 198.000 Cubains sont entrés illégalement aux Etats-Unis, un record.

L'économiste cubain Pavel Vidal, qui enseigne dans la même université colombienne, souligne de son côté qu'"au cours des dernières semaines, il semble qu'ait eu lieu un phénomène spéculatif qui favorise l'achat de devises +à tout prix+, tandis que l'inflation et la dévalorisation du peso semblent ne pas vouloir s'arrêter".

En août, la Banque centrale de Cuba a annoncé que les banques et les bureaux de change achèteraient des dollars à un taux de 120 pesos cubains par billet vert, le même que celui qui était alors en vigueur sur le marché noir, une démarche destinée à attirer les devises.

Mais la vente est limitée à 100 dollars par jour et les billets verts ne sont pas toujours disponibles.

La devise américaine s'est envolée sur le marché noir depuis la mise en oeuvre à Cuba, en janvier 2021, d'une réforme économique fixant notamment le cours du dollar à 24 pesos.