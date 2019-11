Le perroquet et la liberté

En réponse à la tribune d'Abdennour Bidar sur "la lapidation comme preuve extrême de la logique de violence de l'islam".

Tribune. Dans son célèbre Mathnavi, le poète Rûmî évoque l'histoire d'un riche commerçant propriétaire d'un beau et éloquent perroquet en cage qu'il comblait de douceurs. Un jour, devant partir en Inde en voyage d'affaires, il demanda aux membres de sa famille ce qu'ils souhaitaient qu'il leur rapporte. Quand vint son tour, le perroquet dit : "Va voir mes congénères indiens dans la forêt, parle-leur de moi et transmets mon salut." Lorsque le commerçant alla dans la forêt et transmit le message, un perroquet indien tomba au sol, comme foudroyé. A son retour, il raconta l'événement à son perroquet qui tomba à son tour de son perchoir, inerte. Profondément perplexe et chagriné, le commerçant ouvrit la porte de la cage pour l'enterrer... et le perroquet, comme ressuscité, s'en échappa et retrouva ainsi sa liberté.

Dans un article intitulé "La lapidation, preuve extrême de la logique de violence de l'islam" paru dans Le Monde daté du 30 août, Abdennour Bidar évoque la condamnation à mort par lapidation de Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Loin d'être simplement politique, cette sentence n'est selon lui que la manifestation la plus extrême de la "pulsion totalitaire" animant l'islam et de la "logique générale" de violence dont se "nourrit" cette religion : ainsi, la lapidation, le jeûne du Ramadan ou les prières à heure fixe ne seraient que les manifestations - à des degrés divers, certes - d'une même logique de violence sur les corps et les consciences.

Face à cela, M. Bidar, qui prend la plume "en tant qu'intellectuel musulman", prône la liberté de musulman de choisir s'il souhaite jeûner ou quand il veut prier, affirmant que si ces pratiques peuvent être un support utile pour certains, leur caractère obligatoire est "une violence infligée à la personne humaine au nom de la religion".

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr